شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس هادي يستقبل محافظ حضرموت ويوجه بمعالجة الملفات التي تعرقل التنمية والان مع التفاصيل

استقبل رئيس الجمهورية المشير عبدربه منصور هادي، ظهر اليوم في العاصمة السعودية الرياض محافظ محافظة حضرموت قائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء الركن فرج سالمين البحسني.

وفي مستهل اللقاء رحب سيادة الرئيس بالمحافظ مطمئناً على صحته ، ومتمنياً له الصحة والعافية عقب رحلته العلاجية.

وثمن رئيس الجمهورية الدور الكبير الذي يقوم به المحافظ في تسيير عجلة التنمية وماوصلت اليه محافظة حضرموت من تقدم ورقي في كافة المجالات وخاصة في الجانب الامني والتنموي.

من جانبه استعرض محافظ حضرموت بعض الملفات الشائكة التي تعيق حياة المواطن وعجلة التنمية وفي مقدمة هذه الملفات ملف الكهرباء والامن بالوادي والصحراء ،

مطالباً بالحلول العاجلة والفورية لهذه الملفات.

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واكد البحسني ان الاستقرار المعيشي والامني في المحافظات المحررة هو المفتاح الحقيقي لتوحيد الصف الوطني وافشال المخطط الفارسي في اليمن، وجدد اللواء البحسني الوقوف الى جانب الاخ رئيس الجمهورية حتى تحقيق النصر المؤزر في ربوع الوطن .

ووجه رئيس الجمهورية كافة المعنيين في الوزارات ذات العلاقة بإيجاد الحلول بشكل عاجل لكافة العقبات التي تعيق المحافظة والتي استعرضها المحافظ البحسني في حديثه لفخامة الرئيس.

وأشاد رئيس الجمهورية ببصيرة وفكر ووعي أبناء حضرموت الحضاري والذي أسهم الى جانب جهود قيادة السلطة المحلية بالمحافظة الى ما ينشده اليوم أبناؤها من رقي وتقدم وجنّب المحافظة الإنزلاق في أتون الفتن وفرض الأمن والاستقرار.

وأكد فخامة الرئيس أن كلية الشرطه بحضرموت ستظل علماً للتقدم يستشهد به الجميع.