شكرا لقرائتكم خبر عن المتحدث العسكري المصري: ما لا يتحقق بالسياسة يتحقق بالحرب والان مع التفاصيل

قال المتحدث العسكري المصري، العقيد تامر الرفاعي، "هناك حروب مسلحة يخوضها رجال القوات المسلحة في ميادين القتال". وأضاف في تصريحات وهناك معارك أخرى يخوضها رجال الخارجية المصرية في ميدان الدبلوماسية". Advertisements وتابع "فالحرب والسياسة وجهان لعملة واحدة" وأضاف "ما لا يتحقق بالسياسة يتحقق بالحرب .. ثم يتم استكماله بالمفاوضات".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر المتحدث العسكري المصري: ما لا يتحقق بالسياسة يتحقق بالحرب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السعودية 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.