شكرا لقرائتكم خبر عن وزير السياحة اليمني يوضح تواصل حملة سقطرى ويؤكد: لن نستكين والان مع التفاصيل

قال وزير السياحة اليمني الدكتور محمد قباطي، إنه "برعاية اليونسكو وبالشراكة مع منتدى أصدقاء سقطرى ينطلق الأسبوع الثاني لمعرض وفعاليات حملة تواصلوا مع سقطرى في حديقة روما النباتية بالعاصمة الإيطالية".

وأضاف قباطي في تغريدات له على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" "بعد إستكمال أنشطة الأسبوع الأول لها وبنجاح كبير في حديقة باليرمو النباتية في عاصمة جزيرة صقلية!".

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وكان قباطي ذكر أنه "بالشراكة بين اليونسكو و منتدى أصدقاء سقطرى يتم تنظيم سلسلة فعاليات حول العالم حتى نهاية 2019 عبر"حملة تواصلوا مع سقطرى" "Connect 2 Socotra" لربط العالم بسقطرى، وربط سقطرى بالعالم ولزيادة الوعي بالتراث الطبيعي والثقافي الغني والمتميز لأرخبيل سقطرى".

واليوم الأحد، كتب قباطي "أصحاب الإسطوانة المشروحة "كيف وزارة سياحة وقت الحرب"، تصدمهم حقيقة النشاط السياحي في أكثر من ثلثي مساحة اليمن التي يسودها الإستقرار والسلام ولم تصل إليها حالة الحرب التي فرضتها ميليشيات الحوثي الإنقلابية!".

واختتم "سنواصل المسير ولن نستسلم ولن نستكين مهما كانت التحديات وتخرصات المناوئين".