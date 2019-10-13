شكرا لقرائتكم خبر عن الكشف عن مواجهات "الجب" الأشرس بجبهات غرب قعطبة بالضالع والان مع التفاصيل

كشفت مصادر مطلعة بمحافظة الضالع، تفاصيل المواجهات في جبهة الجب.

وقالت المصادر، إن معارك عنيفة في محيط بلدة الجب جنوب غربي قعطبة بين وحدات من القوات الجنوبية المشتركة وعناصر مسلحي الجماعة الحوثية إثر محاولة الأخيرة اختراق صفوف القوات الجنوبية عبر هجوم عسكري عنيف استخدمت فيه مختلف أنواع الاسلحة.

وقال قائد اللواء الثالث مقاومة العميد "زكريا قابوس" في تصريح - رصده "اليمن العربي" ان اشتباكات عنيفة اندلعت في بلدة الجب بين وحدات من قواته تسندها وحدات من اللواء الاول مقاومة واللواء السابع صاعقة ومجاميع حوثية حاولت التوغل في محيط المنطقة النارية هناك.

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وأشار العميد "قابوس" إلى أن وحدات القوات الجنوبية تصدت ببسالة للهجوم الذي شنته العناصر الحوثية مستهدفة بقذائف مدفعية الهاون تجمعات المليشيات في بلدة صبيرة وهذا ما أجبر العناصر الحوثية على التراجع.

وتخوض قوات اللواء الثالث مقاومة وهي قوات عسكرية ضمن تشكيلات ألوية المقاومة بالضالع غمار معركة ضارية تشتد وتيرتها بين الحينة والأخرى إلى جانب القوات الجنوبية الاخرى في بلدة "الجب" واحدة من أشرس جبهات القتال جنوبي غرب قعطبة بالضالع.