شكرا لقرائتكم خبر عن أكثر من 16 قتيلاً وأسيرا بينهم قيادات حوثية بالضالع "أسماء وتفاصيل" والان مع التفاصيل

نجحت القوات المشتركة والمقاومة الجنوبية والحزام الأمني بمحافظة الضالع، الأحد ، في إفشال هجومين منفصلين للحوثيين الذين تكبدوا عشرات القتلى والجرحى بينهم قيادات بارزة بالفاخر شمالي المحافظة.

وذكرت المصادر، أن مليشيا الحوثي المدعومة من إيران تكبدت العشرات من القتلى والجرحى بينهم قيادات بارزة ، وأسر آخرين منهم أثناء محاولة المليشيا الحوثي التسلل على مواقع القوات المشتركة في حبيل العبدي ، ومعسكر الجب بالفاخر بمديرية قعطبة.

وبحسب المصادر، فإن مليشيا الحوثي الانقلابية شنت هجومين منفصلين ، على مواقع القوات المشتركة الجنوبية في حبيل حبيل العبدي شمال مدينة الفاخر من اتجاة بيت الشرجي ، بالاضافة الى هجوم آخر شنته المليشيا الحوثي على معسكر الجب غرب مديرية قعطبة ، الذي أسفر عن مصرع وجرح العشرات من الحوثيين.

وبينت المصادر، أن بين الصرعى قيادات بارزة ، وهم العميد محمد مصطفى ابو بكر المحضار الملقب ابو كرار، القيادي الميداني وليد محمد احمد الصيادي، وقيادي آخر ملقب ابو العز ، وأسر 13 آخرين.

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وأوضحت المصادر أن المعارك دارت بين القوات المشتركة من جهة وبين مليشيا الحوثي الانقلابية المدعومة من ايران من جهة أخرى في مواقع حبيل العبدي ومعسكر الجب بمنطقة الفاخر غربي مديرية قعطبة ، والذي استمرت سبع ساعات متواصلة ، حيث تكبدت المليشيا هزائم ثقيلة.

ولا تزال عشرات الجثث من قتلى المليشيا الحوثي مرمية اسفل معسكر الجب من جهة الشمال ، لم تستطيع انتشالها ، بكونها تحت نيران القوات المشتركة.

ونجحت القوات بالحاق خسائر فادحة بصفوف المليشيا الحوثي التي تواصل حشد اعداد كبيرة من مسلحيها من ابناء محافظات اب ، وذمار ، وصنعاء ، ومناطق العود الذي باتت تحت سيطرتها ، والذي تقوم بالزج بهم مجددا للمحرقة في جبهتي الفاخر ومعسكر الجب غرب مديرية قعطبة ، الذي تحاول خلالها المليشيا استعادة موطئ قدم في مدينة الفاخر ،ومعسكر الجب ، وحبيل العبدي المحررات من قبل القوات المشتركة والمقاومة الجنوبية.

يشار إلى أن القوات المشتركة تحتفظ بالمواقع الذي تم السيطرة عليها من سيطرة المليشيا الحوثي ، وتتمركز القوات المشتركة في كافة المدن والمناطق والمعسكرات والمواقع العسكرية المحررة منذ يوم الثلاثاء الماضي.