شكرا لقرائتكم خبر عن اليمن.. سقوط جرحى باندلاع مواجهات بين قبليين والحوثيين في إب والان مع التفاصيل
أفادت مصادر محلية في محافظة إب، وسط اليمن، اليوم الأحد، ، بسقوط جراء مواجهات اندلعت بين قبليين ومليشيا الحوثي جنوب غرب المدينة.
وأفادت المصادر وفق مصادر إعلامية، بوقوع إصابات من الطرفين خلال المواجهات التي تجري في جبل المورم جنوب غرب مدينة إب بين مليشيا الحوثي ومسلحين قبليين.
وبحسب للمصادر، فإن الاشتباكات العنيفة مستمرة وسط إطلاق نار كثيف في جبل "المورم" جنوب غرب مدينة إب بين مسلحين قبليين ومليشيا الحوثي الإنقلابية والتي تريد السطو عليه بقوة السلاح.
وتشهد إب فوضى أمنية منذ اجتاحت المليشيا المحافظة أواخر العام 2014.
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