شكرا لقرائتكم خبر عن اليمن.. غلاب يهاجم الحوثيين ويسخر من اعتزامهم فك لغز مقتل الحمدي والان مع التفاصيل

سخر وكيل وزارة الإعلام، رئيس مركز الجزيرة للدراسات الاستراتيجية، نجيب غلاب، من أن ‏الحوثية تريد أن تفك لغز مقتل الحمدي".

‏ وأضاف غلاب في تغريدات له على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" "مش مهم.. وما يعرفه كل يمني والعالم أنكم قتلتوا صالح والزوكا واعدمتوا مئات من مؤيديهم".

‏وتابع "ويعرف كل يمني أنكم لصوص حرب وفوضى ودمرتم بلاد وفتحتوا مئات المقابر

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‏وعبر تاريخكم أدمنتوا القتل والنهب والسطو والفتن، ولم تقدموا لليمن شيء نافع،‏ومصاصي دماء حاقدين".

وشدد قائلا" لأصدقائي من يعرفوني أقول لهم أن النصر قاب قوسين أو أدنى، وستسقط ولاية اللصوص".

‏ ومضى "لم يعد لدي قطمير خوف واصبح وجودي تضحية، واسقاط ولاية اللصوص املي كإنسان".