الان تتابع جيش النظام السوري يرسل قوات إلى شمال البلاد لمواجهة "العدوان التركي" والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل جيش النظام السوري يرسل قوات إلى شمال البلاد لمواجهة "العدوان التركي" 13 أكتوبر 2019 8:23 م ذكرت وكالة أنباء النظام السوري، أن وحدات من الجيش تحركت باتجاه شمالي البلاد لمواجهة العدوان التركي.

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