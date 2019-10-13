الان تتابع العدوان التركي على سوريا.. 26 قتيلًا من المدنيين حصيلة اليوم الخامس والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل وكالات - الخليج 365
قتل 26 مدنياً، اليوم الأحد، في قصف وإطلاق نار شنتهما القوات التركية والفصائل السورية الموالية لها في اليوم الخامس للهجوم ضد المقاتلين الأكراد في شمال شرق سوريا، وفق حصيلة جديدة للمرصد السوري لحقوق الإنسان.
وكان المرصد، أفاد في وقت سابق، بمقتل 14 مدنياً، إلا أن مديره رامي عبد الرحمن، أوضح أن 10 مدنيين آخرين قتلوا في غارة تركية استهدفت قافلة كانت تقلهم وصحفيين في بلدة رأس العين الحدودية، كما قتل اثنان آخران برصاص مقاتلي الموالين لأنقرة قرب تل أبيض.
كانت هذه تفاصيل خبر العدوان التركي على سوريا.. 26 قتيلًا من المدنيين حصيلة اليوم الخامس لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوئام وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.