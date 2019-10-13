بوتين: روسيا ستعمل مع السعودية ضد أي محاولة لزعزعة استقرار سوق النفط

جدة - عمرو شويل وكالات - الخليج 365

أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الأحد، أن بلاده ستتعاون مع السعودية ضد أي محاولة لزعزعة استقرار سوق النفط، قبيل توجهه إلى الرياض.

وجاءت تصريحات بوتين في مقابلة تلفزيونية مع قنوات عربية، مضيفًا: “إذا اعتقد شخص ما أن أعمالا مثل الاستيلاء على الناقلات، والهجمات على البنية التحتية النفطية، ستؤثر بطريقة أو بأخرى على تعاون روسيا وأصدقائنا العرب فهم جميعا مخطئون”.

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وقال بوتين: “سنعمل مع المملكة العربية السعودية ومع شركائنا وأصدقائنا الآخرين في العالم العربي من أجل تحييد وتقليل محاولات زعزعة استقرار السوق إلى الصفر”، مضيفًا: “هدفنا هو استقرار الوضع في أسواق الطاقة العالمية”.

وتابع بوتين: “لقد أُنجز الكثير من العمل الإيجابي لتحقيق هذا الهدف”، مشيدًا بدور ولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان.

وأكد الرئيس الروسي أن معظم هذه المبادرات كان من مبادراته، ونحن دعمناها ونرى أننا فعلنا الشيء الصحيح، موضحا أن علاقات شخصية جيدة للغاية” تربطه بصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان.