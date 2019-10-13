الان تتابع بوتين: روسيا ستعمل مع السعودية ضد أي محاولة لزعزعة استقرار سوق النفط والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل وكالات - الخليج 365
أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الأحد، أن بلاده ستتعاون مع السعودية ضد أي محاولة لزعزعة استقرار سوق النفط، قبيل توجهه إلى الرياض.
وجاءت تصريحات بوتين في مقابلة تلفزيونية مع قنوات عربية، مضيفًا: “إذا اعتقد شخص ما أن أعمالا مثل الاستيلاء على الناقلات، والهجمات على البنية التحتية النفطية، ستؤثر بطريقة أو بأخرى على تعاون روسيا وأصدقائنا العرب فهم جميعا مخطئون”.
وقال بوتين: “سنعمل مع المملكة العربية السعودية ومع شركائنا وأصدقائنا الآخرين في العالم العربي من أجل تحييد وتقليل محاولات زعزعة استقرار السوق إلى الصفر”، مضيفًا: “هدفنا هو استقرار الوضع في أسواق الطاقة العالمية”.
وتابع بوتين: “لقد أُنجز الكثير من العمل الإيجابي لتحقيق هذا الهدف”، مشيدًا بدور ولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان.
وأكد الرئيس الروسي أن معظم هذه المبادرات كان من مبادراته، ونحن دعمناها ونرى أننا فعلنا الشيء الصحيح، موضحا أن علاقات شخصية جيدة للغاية” تربطه بصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان.
كانت هذه تفاصيل خبر بوتين: روسيا ستعمل مع السعودية ضد أي محاولة لزعزعة استقرار سوق النفط لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوئام وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.