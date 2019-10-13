الأمم المتحدة: 80 ألف لاجئ قدموا إلى أوروبا عبر المتوسط في 2019

جدة - عمرو شويل وكالات - الخليج 365

كشفت بيانات الأمم المتحدة، أن عدد اللاجئين والمهاجرين الذين قدموا إلى أوروبا خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الحالي تجاوز 80 ألف شخص.

وكتبت المفوضية العليا للاجئين التابعة للمنظمة الأممية في بيان يُنْشَر، غدا الإثنين، أنه يُعْتَقَد أن 1041 شخصا لقوا حتفهم أو دخلوا في عداد

المفقودين خلال سفرهم عبر البحر.

ويمثل هذا العدد تراجعا ملحوظا مقارنة بعدد من قدموا خلال نفس الفترة من العام الماضي والذي كان قد تجاوز 102 ألف لاجئ ومهاجر.

وكان التراجع في أوضح صورة في إيطاليا حيث بلغ عدد الوافدين إليها في العام الحالي نحو 7600 شخص مقابل نحو 21 ألف شخص وصلوا في نفس الفترة من العام الماضي، ووصلت نسبة التراجع إلى نحو 46% في إسبانيا إذ بلغ عددهم 23 ألف و200 شخص.

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في المقابل، ارتفعت نسبة الوافدين إلى اليونان ولاسيما منذ يوليو الماضي، ووصل عددهم من 37 ألف و300 في الأشهر التسعة الأولى من العام الماضي إلى نحو 46 ألف و100 طالب في نفس الفترة من العام الحالي، ووصل عدد القادمين إلى اليونان في الشهر الماضي وحده إلى أكثر من 12 الف لاجئ ومهاجر، وهو ما لم يحدث في أي شهر آخر خلال العامين الماضي والحالي.

وذكر التقرير أن الخط البحري بين ليبيا وأوروبا لا يزال هو الخط الأكثر فتكا، إذ أن عدد من لقوا حتفهم في هذا الخط قد سجل زيادة بنسبة 63%.

وأوضحت بيانات المنظمة الأممية أن 58% ممن انطلقت رحلتهم من السواحل الليبية صوب أوروبا، وصلوا إلى هدفهم.

وتطالب المفوضية الدول الأوروبية في التقرير بتحسين حماية اللاجئين ولاسيما بالنسبة للأطفال، إذ أنهم لا يواجهون الصعاب والمخاطر في البحر فقط بل كذلك في أوروبا أيضا.

وأضافت المفوضية أن من بين هذه المخاطر التي يواجهها هؤلاء الأطفال نقص أماكن الإقامة وافتقارها لمعايير السلامة وتسجيلهم على نحو غير صحيح على أنهم بالغون ونقص الرعاية والافتقار إلى الرعاية المناسبة.