هروب مئات الدواعش من سجون قوات "قسد"

الأحد 13 أكتوبر 2019

بعد هروب عدد من سجناء داعش من السجن شديد التحصين الواقع في عين عيسى شمالي سوريا مستغلين العدوان التركي على المنطقة، بدأت الشكوك تلتف حول تحذيرات القوى الدولية من عودة الدواعش إلى سوريا والتي باتت واقعًا.

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ونظم عناصر تنظيم داعش المحتجزون في سجن عين عيسى بريف الرقة الشمالي عصيانًا، خلص إلى إحراق السجن، فيما فرّ بعضهم مستغلين القصف التركي للمنطقة.

ويقع السجن في مدينة عين عيسى وبُني خصيصًا لتوقيف مقاتلي داعش الأجانب الذين اعتقلتهم القوات الكردية خلال مختلف الفترات في الحملات ضد التنظيم الإرهابي بشمال وشرق سوريا، حيث يقبع في السجن المذكور المئات من مسلحي التنظيم.