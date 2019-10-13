زورق حوثي مفخخ يستهدف ميناء ميدي

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل مكة - حجة، عدن

كثفت ميليشيات الحوثي الموالية لإيران من عمليات قصف الأحياء السكنية ومواقع القوات اليمنية المشتركة في محافظة الحديدة في خرق متواصل للهدنة الأممية لوقف إطلاق النار، بالتزامن مع تواجد رئيس لجنة إعادة تنسيق الانتشار الجديد الجنرال الهندي أباهيجيت جوها.

وأكد الإعلام العسكري التابع للمقاومة المشتركة في بيان، أن ميليشيات الحوثي شنت قصفا عنيفا على مركز مديرية الدريهمي بمحافظة الحديدة استخدمت فيه الأسلحة الثقيلة والمتوسطة، واستهدفت الجانب الغربي للمدينة بقصف مكثف استخدمت فيه مدافع الهاوزر وغيرها من الأسلحة، حيث سقطت قذائف عدة في منازل المواطنين ومحيطها، مؤكدا أن ذلك اضطر القوات المشتركة إلى الرد على مصادر نيران الميليشيات.

ولفت البيان إلى أن التصعيد الميداني للميليشيات وتكثيف خروقاتها لقرار وقف إطلاق النار مؤشران واضحان يؤكدان إصرارها على إفشال مهمة الجنرال أباهيجيت جوها رئيس لجنة إعادة الانتشار، والذي وصل أمس الأول إلى الحديدة في محاولة لإنعاش اتفاق ستوكهولهم.

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وفي السياق استهدفت ميليشيات الحوثي الموالية لإيران ميناء ميدي بمحافظة حجة بزورق مفخخ أدى إلى إصابة مراسل تلفزيوني وجنود من القوات الحكومية. وأكد مصدر عسكري أن الزورق انفجر لحظة وصوله في حين لم تتمكن وحدات الجيش المنتشرة هناك من التعامل معه بسبب قربه من الميناء.

وأدى انفجار الزورق إلى حدوث إصابات بشظايا بين الجنود الذين كانوا قريبين من مكان انفجاره، كما أصيب في الانفجار محمد الخيواني مراسل تلفزيون بلقيس بشظية في وجهه.

من جهتها تمكنت الفرق الهندسية التابعة للمشروع السعودي لنزع الألغام في اليمن «مسام» السبت، من تفجير 2704 ألغام، وقذائف غير منفجرة، وعبوات ناسفة زرعتها ميليشيات الحوثي في الساحل الغربي، غرب اليمن.

وقال نائب مدير عام البرنامج الوطني للتعامل مع الألغام قائد هيثم «إن العملية شملت 2001 لغم مضاد للدروع، و650 قذيفة غير منفجرة، و50 عبوة ناسفة، بالإضافة إلى 3 صواريخ مفخخة، في مديرية المخا».

مشاهدات يمنية