شكرا لقرائتكم استقالة مسؤول مغربي بعد تدخله في شؤون الجزائر ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - شجبت الحكومة المغربية ممثلة في وزارة الخارجية ما وصفته بـ "التصرف غير المسؤول والأرعن والمتهور"، لصلاح الدين مزوار، رئيس الاتحاد العام لمقاولات المغرب، بإصداره مواقف عن الأوضاع الداخلية في الجزائر.

ومباشرة بعد بيان الخارجية المغربية، قدم مزوار استقالته من منصب رئيس الاتحاد العام لمقاولات المغرب. وشغل مزوار سابقا منصب وزير الخارجية المغربية.

وفي مؤتمر دولي ينعقد حالياً في مدينة مراكش المغربية، قال مزوار، رئيس الاتحاد العام لمقاولات المغرب، وهو جمعية لرجال الأعمال في المغرب، إن "ما نراه اليوم في الجزائر، من احتجاجات سلمية يبعث على الأمل على "عكس ما يعتقد الكثيرون".

واقترح مزوار أن "حل الإشكالية الجزائرية هو دفع السلطة إلى قبول تَشَارك السلطة".

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ودعا مزوار الجيش في الجزائر إلى "تشارك السلطة مع أولئك الذين قادت ضدهم حربا داخلية، خلال 10 سنوات، أي المحتجين لأنهم يشكلون إحدى القوى القليلة المنظمة المتبقية في الجزائر".

وأوضحت الخارجية المغربية أن التصريحات المذكورة أثار "تساؤلات على مستوى الطبقة السياسية، وفي الرأي العام حيال توقيتها ودوافعها الحقيقية".

وذكرت الرباط أن الاتحاد العام لمقاولات المغرب "لا يمكن أن يحل محل الحكومة في اتخاذ المواقف بشأن القضايا الدولية في هذا البلد المجاور"، أي الجزائر.

وشدد المغرب على التمسك بموقف "عدم التدخل مع الامتناع عن التعليق على التطورات الداخلية في هذا البلد الجار (الجزائر)، بأي شكل من الأشكال".