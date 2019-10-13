في سابقة تاريخية.. نبيل القروي ينتخب منافسه في الانتخابات الرئاسية التونسية.. ونشطاء يعلّقون: المرشح المستقل «قيس سعيد» قوي جداً

الموجز

في سابقة هي الأولى من نوعها في العالم، أثار المرشح الرئاسي للانتخابات في تونس نبيل القروي الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي بعد قيامه بالتصويت لمنافسه.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورة للمرشح نبيل القروي وهو يحمل ورقة الاقتراع التى أدلى بها بصوته فى الانتخابات، موقعًا على انتخاب منافسه قيس سعيد.

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وعلّق نشطاء تونسيين على الصورة مؤكدين على قوة المرشح المستقل قيس سعيد في الانتخابات حتى ينتخبه منافسه.

وبدأت عملية الاقتراع خارج تونس منذ يوم الجمعة الماضي، وتتواصل إلى اليوم الأحد مع تسجيل نسبة إقبال للتونسيين بالخارج في الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية تقدّر بـ9.3 % إلى حدود الساعة الرابعة من مساء السبت بتوقيت تونس.

ويبلغ عدد الناخبين المسجّلين للانتخابات الرئاسيّة 7 ملايين و74 ألف و566 ناخبا من بينهم مليون و500 ألف مسجّل جديد موزّعين بين 6 ملايين و688 ألف و51 ناخب بالداخل و386 ألف و53 ناخب.