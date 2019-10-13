درغام: لاعتقال المعتدين على مناصري التيار الوطني في البداوي

اعلن عضو "تكتل لبنان القوي" النائب ​أسعد درغام​ أن "مناصري التيار الوطني الحر تعرضوا للاعتداء وتكسير الفانات وحرق أعلام التيار أثناء عبورهم في منطقة البداوي".

وفي بيان له، استنكر درغام ما حصل، مطالبا الأجهزة الأمنية "بالتحرك فورا واعتقال الفاعلين، وتأمين عودة المحازبين والمناصرين، أثناء عودتهم من بيروت إلى بلداتهم في عكار".

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