سفير تركيا جال في المنية وعكار: سنفتتح مكتبا للوكالة التركية للتنمية في طرابلس

جال السفير التركي في لبنان ​هاكان تشاكل​ في المنية وعكار، يرافقه وفد من السفارة التركية يضم كلا من الملحق العسكري العقيد بايرام بويان، الملحق الثقافي ابراهيم فرقان اوزدمير ومنسقة الوكالة التركية للتعاون والتنسيق "تيكا" في لبنان حوا بينار اوزجان خان. كما شاركهم بالجولة النائب وليد البعريني ورئيس قسم محافظة لبنان الشمالي لقمان الكردي.

وكان البعريني قد استقبل السفير التركي والوفد المرافق في دارته في طرابلس، حيث عقد لقاء موسع أكد خلاله السفير التركي أنه سيفتتح مكتبا للوكالة التركية للتنمية "تيكا" في طرابلس "لمزيد من المساعدات في مناطق الشمال".

ثم انتقل السفير التركي والبعريني والوفد إلى المستشفى الحكومي في المنية، وجالوا في أقسامه، ثم عقد لقاء بحضور نائب المنطقة عثمان علم الدين، منسق "تيار المستقبل" خليل غزاوي، رئيس مجلس إدارة المستشفى علاء زريقة، مديرة المستشفى ديما جمال وفاعليات.

وانتهت جولة السفير التركي بمشاركته بحفل تخريج طلاب معهد الهدى لتعليم اللغة التركية، على مسرح مجمع الأرز التربوي في المنية. شارك بالحفل، الى البعريني وعلم الدين وزريقة والغزاوي، ممثل مفتي الجمهورية الشيخ عبداللطيف دريان المدير العام لصندوق الزكاة في لبنان الشيخ زهير كبي، النائب طارق المرعبي، ممثل الأمين العام لمجلس الدفاع الأعلى اللواء محمود الأسمر رئيس بلدية مجدلا محمد الأسمر، الرئيس الفخري لجمعية "علم بالقلم" القاضي أحمد درويش الكردي، رئيس بلدية المحمرة عبدالمنعم عثمان، صاحبا مجمع الأرز التربوي وليد الدرباس وخالد كامل زريقة، قائد سرية سير طرابلس الرائد زياد جمال، ممثل رئيسة المنطقة التربوية الدكتورة نهلا حاماتي ورئيسة الدائرة التربوية الدكتورة ميرفت حمزة الأستاذ وليد جاجية، أمين سر لجنة المعادلات والكولوكيوم الدكتور عبدالمولى شهاب الدين وفاعليات.