عبدالله: لبنان يتنفس حرية والسلطة التي يضيق صدرها من شعبها هي غير قابلة للحياة

شدّد عضو تكتل "اللقاء الديمقراطي" النائب ​بلال عبدالله​، في تعليق على مواقع التواصل الإجتماعي، على أنّ "​لبنان​ يتنفّس حريّة، والسلطة الّتي يضيق صدرها من شعبها وتغضب من سماع أهات شاباتها وشبابها، هي سلطة غير قابلة للحياة".

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