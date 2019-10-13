اعتصام في مرج بسري رفضا لمشروع السد المائي

نفذ عدد من الاهالي والناشطين من ابناء منطقة بسري والجوار، اعتصاما في مرج بسري تحت شعار "ردوا التلوث عن الأولي بالصرف الصحي قبل قطع الأشجار ودثر الآثار"، رفضا لإقامة مشروع السد المائي في تلك المنطقة، مجددين شرح اثاره السلبية على البيئة والأرض والتراث والانسان.

ورفع المعتصمون لافتات تدعو لإنقاذ مرج بسري واعلانه محمية طبيعية وتنتقد الاصرار الرسمي على اقامة السد وما وصفوه ب"تآمر البنك الدولي لتدمير المرج وتهجير السكان".

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