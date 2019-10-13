حمدان: عون حارب وقاتل ولم يتنازل وصادق وتفاهم بشرف

اعتبر أمين الهيئة القيادية في حركة الناصريين المستقلين المرابطون العميد مصطفى حمدان في تصريح لمناسبة ذكرى ١٣ تشرين أن الرئيس ميشال عون هو الرجل الوحيد الذي حارب وقاتل ولم يتنازل وصادق وتفاهم بشرف، بينما آخرون حرضوا تآمروا عند "غازي كنعان" وارسلوا رسائل الاستعداد الكامل ليكونوا البديل..
واضاف: "اقرأوا له ايها العابرون والتجار فعل الندامة.. اليوم بكل اعتزاز مع رئيسنا فخامة العماد ميشال عون وما يقوله عن١٣ تشرين الاول.. نحن معه هون مهما قالوا ..والسلام والرحمة على ارواح شهداء الجيش اللبناني".
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