تجمّع عدد من الشبان عند مدخل مطمر الناعمة، احتجاجًا على ما يتمّ تداوله عن إعادة فتح المطمر.
وأفاد مراسل "النشرة" بأنّ "المنطقة تشهد ازدحامًا مروريًا كبيرًا، نتيجة التجمع والتعزيزات الأمنية المرافقة".
كانت هذه تفاصيل خبر تجمع عدد من الشبان عند مدخل مطمر الناعمة احتجاجا على ما يتم تداوله عن إعادة فتح المطمر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.