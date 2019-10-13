تجمع عدد من الشبان عند مدخل مطمر الناعمة احتجاجا على ما يتم تداوله عن إعادة فتح المطمر

تجمّع عدد من الشبان عند مدخل ​مطمر الناعمة​، احتجاجًا على ما يتمّ تداوله عن إعادة فتح المطمر.

وأفاد مراسل "النشرة" بأنّ "المنطقة تشهد ازدحامًا مروريًا كبيرًا، نتيجة التجمع والتعزيزات الأمنية المرافقة".