جبق في ايران للمشاركة بالدورة الإقليمية لمنظمة الصحة العالمية

وصل وزير الصحة العامة ​جميل جبق​ إلى طهران للمشاركة في الدورة السادسة والستين للجنة الإقليمية لمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط التي تفتتح أعمالها في العاصمة الإيرانية بعد غد الثلثاء. وكان في استقباله في المطار وفد من كل من وزارة الخارجية الإيرانية ووزارة الصحة ومنظمة الصحة العالمية.

ويشارك جبق في نشاط صباحي غدًا الإثنين تحت عنوان: "نمشي لنتناقش" “Walk to Talk”، بحضور عدد من وزراء الصحة المشاركين في المؤتمر وكبار مسؤولي منظمة الصحة العالمية، كما يحضر جلسات بحث تقني خاصة بتطوير النظام الصحي على أن يلبي مساء الدعوة إلى لقاء تكريمي يقام على شرفه في السفارة اللبنانية في طهران.

وقد أكد الوزير جبق في تصريح أدلى به أهمية المواضيع المطروحة على هذه الدورة مبديًا ثقته بانعكاسها إيجابًا على القطاع الصحي والطبي في لبنان، كونها تركز على كيفية تحقيق التغطية الصحية الشاملة من خلال الإعتماد على الرعاية الصحية الأولية والتنسيق اللصيق مع المستشفيات، إضافة إلى البحث في تقييم دور المستشفيات في كلا القطاعين العام والخاص، وهي مواضيع تشكل أولوية في الاستراتيجية الحالية لوزارة الصحة العامة.