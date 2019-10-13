قاسم نوه بكلمة باسيل: حان الوقت لعودة سوريا الى الجامعة العربية

أشاد نائب الأمين العام لحزب الله سماحة الشيخ نعيم قاسم بالموقف الشجاع الذي أدلى به وزير الخارجية اللبناني جبران باسيل بإجتماع جامعة الدول العربية حول عودة سوريا إلى مقعدها في الجامعة، مؤكدا بأنه حان الوقت لعودتها مكرمة مشكورة لأنها صمدت بقيادتها وجيشها وشعبها أمام أخطر مؤامرة لتدمير سوريا المقاومة تمهيدا لتمكين إسرائيل من المنطقة.
كما حان الوقت لوقف حمام الدم والارهاب وموج النزوح بسبب سياسات امريكا وحلفاءها وعدوانهم على سوريا.
إن كلمتكم يا معالي الوزير جبران جاءت في وقتها علها توقظ المخدرين بوعود السلطة والحماية الكاذبة، وليعلم حكام العرب أن تحاورهم وتعاونهم ومعالجة قضاياهم معا هو ربح لهم جميعا، وكف لايدي المحتلين والمعتدين والإرهابيين الذين تديرهم أمريكا وإسرائيل.
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