انتهاء التجمع على أوتوستراد الناعمة باتجاه بيروت والسير إلى تحسن تدريجي

أفادت "​غرفة التحكم المروري​" التابعة لقوى الأمن الداخلي بـ"انتهاء التجمّع على ​أوتوستراد الناعمة​ باتجاه بيروت، والسير إلى تحسّن تدريجي". وكانت قد لفتت في وقت سابق، إلى "تجمّع عدد من المحتجين على أوتوستراد الناعمة باتجاه بيروت، وحركة المرور كثيفة في المكان"، وذلك احتجاجًا على ما يتمّ تداوله عن إعادة فتح المطمر.

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