كاظم ابراهيم: مستمرون بالاضراب حتى نحصل على كامل حقوقنا ونحن أقوياء ولسنا ضعفاء

أكد نقيب أصحاب الأفران ​كاظم ابراهيم​ أن "وزير الاقتصاد سافر الى الولايات المتحدة الاميركية دون ان يقول شيئا، فقط قال انتم تربحون".

وفي حديث تلفزيوني له، اوضح ابراهيم ان "التهديد لا يعني لي ولا اسمعه ومستمرون بالاضراب حتى نحصل على كامل حقوقنا، ونحن أقوياء ولسنا ضعفاء".

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