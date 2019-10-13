رئيس إسرائيل طالب بوتين بالعفو عن إسرائيلية-أميركية مسجونة بتهمة تهريب مخدرات

طلب الرئيس ال​إسرائيل​ي ​رؤوفين ريفلين​، من الرئيس الروسي ​فلاديمير بوتين​، العفو عن الإسرائيليّة- الأميركيّة نعمة يساكر الّتي صَدر عليها حكم بالسجن سبع سنوات ونصف السنة بسبب العثور على ​مخدرات​ في أمتعتها، أثناء توقفها في مطار ب​موسكو​.

ولفت إلى أنّ "يساكر (25 عامًا) ارتكبت خطأً جسيمًا واعترفت بجريمتها"، طالبًا من بوتين "تدخّله بصفة شخصيّة لمنحها عفوًا استثنائيًّا".

وكانت يساكر قد اعتُقلت في نيسان أثناء توقّف طائرتها خلال رحلة من ​الهند​ إلى إسرائيل . وعَثرت الشرطة على تسعة غرامات من القنب في أمتعتها حسبما تقول أسرتها. وقضت محكمة روسية يوم الجمعة بسجنها سبع سنوات ونصف السنة بعد إدانتها بتهريب مخدرات.