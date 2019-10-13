المرصد السوري: معلومات عن اتفاق بين "قسد" وروسيا لتسليم عين العرب ومنبج للنظام السوري

أعلن "​المرصد السوري لحقوق الإنسان​"، "توافر معلومات مؤكّدة عن اتفاق بين "​قوات سوريا الديمقراطية​- قسد" و​روسيا​، لتسليم عين العرب (​كوباني​) ومنبج إلى ​النظام السوري​ والسماح لهم بالدخول إليهما".

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