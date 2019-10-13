الجيش التركي سيطر على الطريق الدولي أم 4 وعلى مدينة تل أبيض شمال سوريا

أعلنت ​وزارة الدفاع التركية​ في بيان، أنّ "​القوات التركية​ والفصائل الموالية لها سيطرت على الطريق الدولي أم 4 الواقع جنوب المنطقة الممتدة بين بلدة ​رأس العين​ ومدينة ​تل أبيض​، بعد توغّلها بعمق 30- 35 كيلومترًا في شمال سوريا".

من جهتها، أفادت وكالة "الأناضول" بأنّ "​الجيش التركي​ و​الجيش السوري​ سيطرا على مدينة تل أبيض الحدودية شمالي سوريا، ضمن عمليّة "نبع السلام"، مبيّنةً أنّه "تجري حاليًّا اشتباكات مع عدد قليل من عناصر المنظمة المتحصّنين في مبنى البريد المحاصر من قبل قوات الجيش السوري".

ويربط الطريق الدولي إم 4 محافظة الحسكة بمحافظتي الرقة من ثمّ حلب، وصولًا إلى محافظة اللاذقية غربًا. ويصل بين مدن عدّة واقعة في المناطق الّتي تسيطر عليها وحدات حماية الشعب الكردية.

ويمرّ جزء منه جنوب المنطقة الممتدة بين بلدة رأس العين (شمال الحسكة) ومدينة تل أبيض (شمال الرقة)، الّتي تشهد منذ خمسة أيام معارك عنيفة بين "وات سوريا الديمقراطية" من جهة والقوات التركية والفصائل السورية الموالية لها من جهة ثانية.