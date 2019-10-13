واكيم: الفتنة المتنقلة "بينوكيو" يحاضر بالعفة ويمهد لزحفه إلى نظام الأسد

لفت عضو تكتل "الجمهورية القوية" النائب عماد واكيم إلى أنّ "الفتنة المتنقّلة "بينوكيو" يُحاضر بالعفة، يمهّد لزحفه إلى نظام الرئيس السوري بشار الأسد، وهو ليس مسؤولًا عن وصول الوضع إلى ما وصل إليه".
وركّز في تعليق على مواقع التواصل الإجتماعي، على أنّ "حتّى بكلام السيد المسيح استنجد، كلام حقّ يُراد به باطل"، مشدّدًا على أنّه "يحدّثنا ويحدّثنا عن مكافحة الفساد، ولا ينسى أنّ مؤامرة كونيّة حيكت لمحاربة العهد. كلام شعبوي دون أفعال، أو بالأصح أفعال معاكسة".
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