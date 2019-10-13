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إسكان النواب توافق على إلزام المالك فى حال رفع الغطاء التأمينى بإيقاف الأعمال

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وافقت لجنة الإسكان والمرافق العامة والمجتمعات العمرانية بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم الأحد، برئاسة النائب يسرى المغازى، وكيل اللجنة، على المادة 47 بمشروع قانون الحكومة بشأن تعديل قانون البناء الموحد الصادر بالقانون رقم  119 لسنه 2008.

 

وتلزم المادة 47 من القانون المالك فى حالة رفع الغطاء التأمينى لأى سبب من الأسباب بإيقاف الأعمال، على أن لا تستأنف إلا بعد إعادة التغطية التأمينية.

 

وحسب المادة القانونية، أنه لا يجوز رفع الغطاء التأمينى فى حاله إصدار شهادة الصلاحية للمبنى، مالم تحدث مخالفة إنشائية للترخيص بعد صدور الشهادة.

 

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وتعد تعديلات قانون البناء الموحد 119 لسنة 2008، من أبرز التشريعات المنتظر إقرارها خلال دور الأنعقاد الخامس، لاسيما وأنها تهدف لتذليل العقبات أمام المواطنين فى استخراج تراخيص البناء، بالإضافة إلى أنها تعمل على حماية الثروة العقارية، وتمنع النمو العشوائى.

 

ويتضمن القانون، معالجة القصور الموجود فى القانون الحالى، والتى يعد أبرزها أنه كان سببا فى زيادة العشوائيات والبناء المخالف على مستوى الجمهورية.

 

 

 

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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