المرصد: الأكراد يتفقون مع روسيا لتسليم 3 بلدات للجيش السوري

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة – الخليج 365:

أعلن المرصد السوري لحقوق الإنسان، أن قوات سوريا الديمقراطية "قسد" اتفقت مع روسيا، على تسليم بلدة عين العرب وكوباني، ومنبج، وهي مناطق يسيطر عليها الأكراد، إلى الجيش السوري خلال يومين، وذلك بحسب ما ذكرته فضائية "العربية".

وأطلقت تركيا حملة عسكرية، لاحتلال الشمال السوري، بحجة القضاء على التنظيمات الإرهابية ووحدات حماية الشعب الكردية، ما أثار سخطًا دوليًا وعربيًا.

وأدانت معظم الدول العربية عدا قطر، العدوان التركي على الشمال السوري، باعتباره احتلالًا لأراضٍ عربية.

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فيما أكد اجتماع وزراء الخارجية العرب اليوم السبت، رفضه للعدوان التركي على الشمال السوري، ومشددين على ضرورة خروج القوات التركية من الأراضي السورية.

من جانبه شجع وزير الدفاع الأمريكي مارك إسبر، تركيا على وقف عمليتها العسكرية ضد المقاتلين الاكراد في سوريا، حيث قالت وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون"، إنه خلال اتصال هاتفي بين إسبر ونظيره التركي خلوصي آكار، شجع الوزير الامريكي تركيا بقوة على وقف ما تقوم به في شمال شرق سوريا، محذرا من أن هذا التوغل قد تكون له عواقب وخيمة على تركيا.

كما أشار إسبر، بوضوح إلى أن الولايات المتحدة ترفض خطوات تركيا غير المنسقة، لأنها تشكل خطرًا على التقدم الذي أحرزه التحالف الدولي ضد داعش، معربًا عن قلقه حيال سلامة الطاقم الأمريكي في سوريا، رغم إجراءات الحماية التي اتخذتها واشنطن.