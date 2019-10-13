السفينة أوشن فايكينج تنقذ 176 مهاجرا في عرض البحر المتوسط

محمد اسماعيل - القاهرة - روما - (د ب أ):

أنقذت سفينة الإنقاذ "أوشن فايكينج" 176 مهاجرا كانوا في زورق في عرض البحر المتوسط قبالة سواحل ليبيا ليلة السبت/الأحد، حسبما غردت منظمة الإغاثة "إس.أو.إس. ميديترينيي" على موقع "تويتر" للتواصل.

وذكرت المنظمة عبر حسابها على تويتر أن عمال الإنقاذ انتشلوا 102 من المهاجرين بينهم تسعة أطفال وأربع نساء حوامل من قارب مطاطي قبالة ساحل ليبيا اليوم الأحد، بعدما تم إنقاذ 76 آخرين من قارب آخر ليلا.

وقالت المنظمة اليوم الأحد: "رغم أنهم جميعا منهكون جراء عملية هروبهم الخطيرة، تبدو حالة جميع الناجين مستقرة حتى الآن".

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ولم يتضح إلى أين ستحمل السفينة المهاجرين.

ورغم الجهود التي يبذلها قادة أوروبا، لا توجد آلية حتى الآن بشأن كيفية توزيع المهاجرين على الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي.

وعلى مدار الأشهر الماضية، اضطر المهاجرون الذين أنقذتهم سفن إغاثة خيرية إلى البقاء في عرض البحر، حيث رفضت إيطاليا ومالطا استقبالهم حتى توافق دول أخرى في الاتحاد استقبال بعضهم.