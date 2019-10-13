المرصد السوري: غارة تركية تقتل 9 أشخاص بينهم صحفيون

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- (الخليج 365):

أعلن المرصد السوري لحقوق الإنسان، اليوم الأحد، سقوط 9 قتلى بينهم بينهم مدنيون وصحافيون، في غارة للقوات الجوية التركية على مدينة رأس العين السورية.

وأضاف مدير المرصد رامي عبد الرحمن، بحسب موقع "العربية" أن الضربة أصابت تجمعاً لمدنيين جاءوا من القامشلي إلى رأس العين تضامناً مع المدينة التي تستهدفها القوات التركية في هجومها على القوات التي يقودها الأكراد في شمال سوريا.

وقال مسؤول في قوات سوريا الديمقراطية إن "قافلة مدنية" هوجمت. وذكرت القيادة العامة لقوات سوريا الديمقراطية في بيان نشرته صفحة الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا على "فيسبوك": سقوط عشرات القتلى والمصابين من المدنيين إثر استهداف القوات التركية قافلة من سكان شمال شرق سوريا.

وشنت القوات التركية عدوانًا على شمال سوريا، في عملية ضد الأكراد السوريين، بعد أيام من قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب سحب قوات بلاده من شمالي شرق سوريا، فيما بدا وكأنه يُعطي نظيره التركي رجب طيب أردوغان "الضوء الأخضر" ليمضي في مخططه.