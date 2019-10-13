بوتين يعزي اليابان بضحايا إعصار "هاغيبيس"

بعث الرئيس الروسي فلاديمير بوتين برقية تعزية إلى رئيس وزراء اليابان شينزو آبي، بالعدد الكبير من الضحايا والدمار الهائل الناتج عن الإعصار الذي ضرب البلاد أمس السبت.
وقال الكرملين في بيان نشره على موقعه الإلكتروني: "أكد فلاديمير بوتين أنهفي روسيا يشاركون الشعب الياباني أحزانه، وأنه بعث بكلمات التعاطف والدعم إلى عائلات وأصدقاء الضحايا، وكذلك أمنيات بالشفاء للمصابين".
وأعرب بوتين عن أمله في أن يتم التغلب بشكل كامل على
وكان التلفزيون الياباني أعلن في وقت سابق من يوم الأحد، أن حصيلة ضحايا إعصار "هاغيبيس"، ارتفعت إلى 18 قتيلا على الأقل، وسط أنباء عن عشرات المفقودين، وأكثر من مئة مصاب.
وذكرت وكالة "كيودو" أن عدد المفقودين لا يقل عن 16 شخصا، بينما تعرض 125 آخرون لإصابات جراء الإعصار.
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