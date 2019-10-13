أكد العاهل البحريني الملك حمد بن عيسى آل خليفة، اليوم الأحد، أن أي تهديد لحرية الملاحة يعتبر معطلًا للتجارة العالمية، ومربكًا لأسعار النفط، كما يعد تحدّيًا للنظام العالمي، مشددًا على ضرورة تكاتف المجتمع الدولي لاتخاذخطوات حازمة لردع المخالف والمعتدي، وإلزامه بالقوانين والمعاهدات الدولية المتعلقة بالسلامة البحرية، للحفاظ على الأمن والسلم الدوليين.
وقال ملك البحرين خلال كلمته التي ألقاها في افتتاح دورالانعقاد الثاني من الفصل التشريعي الخامس لمجلسي الشورى والنواب، حسبما ذكرت وكالة الأنباء البحرينية (بنا) "إن الرخاء والأمن الإنساني لا يمكن له أن يتحقق إلا باستمرار النمو الاقتصادي، سواء في منطقتنا أو في العالم أجمع، فمن مياه الخليج العربي تنطلق خُمس احتياجات العالم من النفط والغاز".
كانت هذه تفاصيل خبر العاهل البحريني: أي تهديد لحرية الملاحة يُعطّل التجارة العالمية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.