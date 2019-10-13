إنقاذ 176 مهاجرًا قبالة السواحل الليبية

ارتفعت حصيلة المهاجرين غير الشرعيين، الذين تم إنقاذهم اليوم الأحد من قبل سفينة إنقاذ تابعة لمنظمتي (أطباء بلا حدود) و(نجدة المتوسط) من مياه البحر المتوسط قبالة الساحل الليبي إلى 176 شخصًا.
وقالت المنظمتان الإنسانيتان غير الحكوميتين - حسبما ذكرت شبكة
وكانت المنظمتان قد أعلنتا، في وقت سابق اليوم، إنقاذ 74 مهاجرا غير شرعي كانوا على متن قارب مطاطي أيضا على بعد 50 ميلا (80 كيلو مترا) من الساحل الليبي، بينهم 6 أطفال؛ ليصبح بذلك إجمالي عدد المهاجرين الذين تم إنقاذهم على متن (أوشن فايكينج) هو 176 مهاجرًا".
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