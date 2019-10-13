مقتل 9 أشخاص بينهم 5 مدنيين في غارة للقوات التركية على مدينة رأس العين السورية

قال المرصد السورى لحقوق الإنسان، إن ضربة جوية لقوات الاحتلال التركى فى مدينة رأس العين السورية، أسفرت عن سقوط 9 قتلى بينهم 5 مدنيين اليوم الأحد. 5 مدنيين اليوم الأحد. وأضاف مدير المرصد رامى عبدالرحمن، أن الضربة أصابت تجمعا لمدنيين جاءوا من القامشلى إلى رأس العين تضامنا مع المدينة التى تستهدفها القوات التركية، فى هجومها على القوات التى يقودها الأكراد فى شمال سوريا، وقال مسئول فى قوات سوريا الديمقراطية إن "قافلة مدنية" هوجمت إلى رأس العين تضامنا مع المدينة التى تستهدفها القوات التركية، فى هجومها على القوات التى يقودها الأكراد فى شمال سوريا، وقال مسئول فى قوات سوريا الديمقراطية إن "قافلة مدنية" هوجمت

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