مقتل ضابط وجنديين في انفجار سيارة مفخخة في الأنبار

لقي ضابط وجنديان مصرعهم، اليوم الأحد جراء انفجار سيارة مفخخة بقضاء الرطبة في محافظة الأنبار غربي العراق.
عن مصدر أمني عراقي القول إن" سيارة مفخخة انفجرت، ظهر اليوم، في منطقة "الضبعات" التابعة لقضاء الرطبة غربي محافظة الأنبار، مستهدفة دورية للجيش العراقي، ما أسفر عن مقتل ضابط وجنديين".
ونقلت قناة "السومرية نيوز" الإخبارية
وأشار المصدر إلى أن القوات الأمنية طوقت منطقة الحادث، وفتحت تحقيقا في ملابساته.
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