26 قتيلا مدنيا حصيلة جديدة للهجوم التركي الأحد في شمال شرق سوريا

وتخطت بذلك حصيلة القتلى جراء الهجوم التركي 60 مدنياً فضلاً عن 100 عنصر من قوات سوريا الديموقراطية.
وبعد 5 أيام من المعارك التي رافقها قصف مدفعي وجوي كثيف، باتت القوات التركية والفصائل الموالية لها تسيطر على نحو 100 كم على طول الحدود بين مدينة تل أبيض (شمال الرقة) وبلدة رأس العين (شمال الحسكة)، وفق المرصد السوري، ودفع الهجوم التركي منذ الأربعاء 130 ألف شخص إلى النزوح من منازلهم، بحسب الأمم المتحدة التي حذرت بأن الهجوم قد يدفع 400 ألف شخص للفرار.
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