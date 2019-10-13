حكومة الوفاق الليبية ترفض وقف تعاونها مع أنقرة

وتقيم حكومة الوفاق علاقات وثيقة مع أنقرة، وتعد الأخيرة الحليف الأول لحكومة الوفاق، وباتت القوات التركية والفصائل السورية الموالية لها تسيطر على منطقة حدودية واسعة في شمال شرق سوريا، ما يمهد لإنتهاء المرحلة الأولى من هجومها ضد المقاتلين الأكراد، في وقت أعلنت واشنطن أنها ستسحب نحو ألف جندي من المنطقة.
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