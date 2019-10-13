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حكومة الوفاق الليبية ترفض وقف تعاونها مع أنقرة

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رفضت حكومة الوفاق الوطني ومقرها العاصمة الليبية طرابلس، خفض التمثيل الدبلوماسي مع تركيا ووقف التعاون معها على خلفية الهجوم الذي تشنه في شمال سوريا ضد المقاتلين الاكراد، وأوضحت وزارة خارجية حكومة الوفاق في بيان نشرته عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك، أن "دولة ليبيا ترفض خفض التمثيل الدبلوماسي وعدم التعاون مع جمهورية تركيا".

وتقيم حكومة الوفاق علاقات وثيقة مع أنقرة، وتعد الأخيرة الحليف الأول لحكومة الوفاق، وباتت القوات التركية والفصائل السورية الموالية لها تسيطر على منطقة حدودية واسعة في شمال شرق سوريا، ما يمهد لإنتهاء المرحلة الأولى من هجومها ضد المقاتلين الأكراد، في وقت أعلنت واشنطن أنها ستسحب نحو ألف جندي من المنطقة.


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