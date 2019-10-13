كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر إقبال الناخبين في الانتخابات التونسية حتى الثالثة عصرا بلغ 39.2% والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أفادت هيئة الانتخابات التونسية، اليوم الأحد، أن نسبة إقبال الناخبين بالانتخابات الرئاسية حتى الثالثة عصرا بلغت 39.2% داخل تونس.

واقتراع اليوم الأحد هو ثالث انتخابات في تونس خلال خمسة أسابيع، إذ يأتي بعد الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية في 15 سبتمبر وبعد الانتخابات البرلمانية قبل أسبوع.

وحصل سعيد في الجولة الأولى على 18.4 بالمئة من الأصوات بينما حصل القروي على 15.6 بالمئة.

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وكان من المقرر في الأصل أن تجرى الانتخابات الرئاسية في نوفمبر لكن وفاة الرئيس باجي قائد السبسي في يوليو عن 92 عاما أدت لتبكير موعد الاقتراع، وكان الراحل أول رئيس منتخب في اقتراع حر بعد تحول البلاد إلى الديمقراطية، الذي بدأ في 2011.

ويشير انخفاض نسبة الإقبال على التصويت ورفض الساسة المعروفين والأحزاب التقليدية في الانتخابات البرلمانية والرئاسية، إلى الاستياء من أحوال السياسة التونسية.

وقالت نجوى "لم أصوت في الدور الأول وانتخابات البرلمان لكني اليوم أصوت لدعم مرشح يكون رئيسا لكل التونسيين ويكون عادلا".