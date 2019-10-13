كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ملك البحرين: أي تهديد لحرية الملاحة معطل للتجارة العالمية ومربكاً لأسعار النفط والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ذكر حمد بن عيسى آل خليفة، ملك البحرين، اليوم الأحد، أن أي تهديد لحرية الملاحة يعتبر معطلاً للتجارة العالمية ومربكاً لأسعار النفط وتحدياً للنظام العالمي.

وأضاف ملك البحرين، خلال رعايته افتتاح دور الانعقاد الثاني من الفصل التشريعي الخامس لمجلسي الشورى والنواب، أن على المجتمع الدولي أن يتكاتف لاتخاذ خطوات حازمة لردع "المخالف" و"المعتدي" وإلزامه بالقوانين والمعاهدات الدولية المتعلقة بالسلامة البحرية، للحفاظ على الأمن والسلم الدوليين.

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وتابع حمد بن عيسى، أن "عالمنا يشهد اليوم متغيرات متسارعة وتحديات طارئة، تستوجب منا إيجاد صيغة مناسبة من التعامل المرن، والتفكير المتجدد، للحفاظ على تقدمنا المستمر في ميادين العمل والإنتاج".

وكانت البحرين، أعلنت أنها ستكون جزءا من جهود تقودها الولايات المتحدة الأمريكية بالتعاون مع دول أخرى لتأمين الملاحة البحرية في مياه الخليج، في أعقاب هجمات تعرّضت لها ناقلات نفط وسفن تجارية.

وأضاف أن مملكة البحرين "ستقوم بدورها في هذا العمل المشترك لتأمين الممرات الدولية للتجارة والطاقة وحرية الملاحة في المنطقة".