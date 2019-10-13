كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الدفاع الأمريكية: ترامب يأمر بسحب ألف جندي من شمال سوريا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أوضح مارك إسبر، وزير الدفاع الأمريكي، اليوم الأحد، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمر بسحب نحو ألف جندي من شمال سوريا، في وقت وصل عدد السكان الفارين جراء الهجوم التركي إلى 130 ألفا.

وقال وزير الخارجية الأمريكي مارك إسبر لشبكة "سي بي إس": "تحدثت مع الرئيس الليلة الماضية، بعد نقاشات مع باقي أعضاء فريق الأمن القومي ووجّه بأن نبدأ بسحب للقوات من شمال سوريا".

وأفاد وزير الدفاعي شبكة "فوكس نيوز" بأن عدد العناصر، الذين سيتم سحبهم هو أقل من ألف.

وأوضح: "لا يمكنني تقديم إطار زمني لأن الأمور تتبدل كل ساعة، نريد أن نضمن بأن نقوم بذلك بشكل آمن للغاية ومدروس".

وباشرت تركيا، يوم الأربعاء الماضي، الهجوم، الذي توعدّت به ضد وحدات حماية الشعب الكردية، التي تصفها "إرهابية"، باعتبارها امتدادا لحزب العمال الكردستاني، الذي يخوض تمردا ضد أنقرة.

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وواجه الرئيس الأمريكي اتهامات بالتخلي عن حليفه الأساسي في الحرب ضد تنظيم "داعش" الإرهابي، وهي وحدات حماية الشعب الكردية، بعدما أمر القوات الأمريكية الخاصة بالانسحاب من المنطقة الحدودية.

وأعلنت الأمم المتحدة، اليوم، أن الهجوم التركي أجبر 130 ألف شخص على النزوح من منازلهم، متوقعة ارتفاع هذا العدد بأكثر من 3 مرات.

وأفادت وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون"، أن القوات الأمريكية قرب الحدود الشمالية لسوريا تعرضت لنيران مدفعية تركية، محذرة من أن الولايات المتحدة الأمريكية مستعدة لمواجهة أي عمل عدائي بتحرك دفاعي فوري.

وأكد الجيش الأمريكي على أن انفجارا وقع على بعد مئات الأمتار من موقع أمريكي قرب بلدة كوباني (عين العرب)، في منطقة "يعرف الأتراك تواجد القوات الأمريكية فيها".

وقال إسبر لـ"سي بي إس": "نجد أن لدينا قوات أمريكية عالقة على الأرجح بين جيشين في حالة مواجهة يتقدمان وهو وضع لا يمكن السماح باستمراره".

وأعلن ستيفن منوتشين، وزير الخزانة الأمريكي، يوم الجمعة الماضي، أن ترامب أذن بفرض عقوبات جديدة لمنع تركيا من مواصلة عمليتها العسكرية في شمال سوريا.