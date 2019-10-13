كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تقارير تكشف تنحي نجل بايدن عن إدارة شركة صينية.. ولكن بشرط! والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت تقارير أن هانتر بايدن، نجل نائب الرئيس الأمريكي السابق جو بايدن، سيتنحى عن مجلس إدارة شركة صينية ولن يشارك في أي أعمال تجارية أجنبية، إذا تم انتخاب والده رئيساً عام 2020.

وأوردت صحيفة "ذا هيل" في واشنطن، بيان للمحامي جورج ميسيرس، جاء فيه التأكيد على إدراك الابن بأن والده "سيسترشد تماماً وبشكل لا لبس فيه بالمعايير الثابتة للسياسة الأمريكية، بغض النظر عن تأثيرها على المصالح المهنية لهانتر".

وذكرت بلومبيرج أن الابن "لم يتوقع أبداً عبء الاتهامات الكاذبة الموجهة إليه وإلى والده من قبل رئيس الولايات المتحدة الأمريكية".

وبحسب البيان فإن هانتر سوف يتمسك بالنأي عن كل ما يورط والده إذ "سوف يلتزم بجميع المبادئ التوجيهية أو المعايير، التي قد يصدرها الرئيس بايدن لمعالجة تضارب المصالح المزعوم، بما في ذلك أي قيود تتعلق بمصالح الأعمال الخارجية".

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مؤكداً في البيان: "سيواصل إبقاء والده شخصياً بعيداً عن التورط في شؤونه التجارية".

كيانات صينية

وقال هانتر بايدن في البيان، إنه "سيستقيل من صندوق أسهم خاص تدعمه كيانات صينية مملوكة للدولة في نهاية الشهر"، بحسب بلومبيرج.

يعمل هانتر حالياً في مجلس إدارة شركة BHR (شنجهاي)، شركة إدارة صناديق الاستثمار في الأسهم، وهي مؤسسة تأسست عام 2013، بهدف استثمار رأس المال الصيني خارج البلاد.

وقالت وزارة الخارجية الصينية، في وقت سابق من هذا الشهر، إن "بكين لن تفتح تحقيقاً عن عائلة بايدن"، مضيفة أنها "لا تنوي التدخل في الشؤون الداخلية للولايات المتحدة الأمريكية".