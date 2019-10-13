كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الجيش اللبناني: طائرة استطلاع إسرائيلية تحلق في أجواء معقل "حزب الله" ببيروت والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

صرح الجيش اللبناني، اليوم الأحد، بأن طائرة استطلاع إسرائيلية حلقت ليل أمس في أجواء الضاحية الجنوبية، معقل "حزب الله" في بيروت، فوق المنطقة، التي جرى استهدافها بهجوم بطائرتين مسيرتين قبل نحو شهرين.

وقال الجيش اللبناني في بيان: "خرقت طائرة استطلاع تابعة للعدو الإسرائيلي (ليل السبت) الأجواء اللبنانية، حيث نفّذت طيرانا على علوّ منخفض لبعض الوقت فوق محلّة معوّض "حي ماضي في الضاحية الجنوبية"، قبل أن تعود وتغادر الأجواء اللبنانية".

وكان مصور لوكالة "فرانس برس" قد أفاد اليوم، عن انتشار لعناصر الجيش اللبناني في منطقة معوض.

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وفي 25 أغسطس، اتهمت السلطات اللبنانية و"حزب الله" إسرائيل بشن هجوم عبر طائرتين مسيّرتين محملتين بالمتفجرات في حي معوض، سقطت إحداهما وانفجرت الثانية قرب المركز الاعلامي للحزب، ولم يصدر أي تعليق من الجانب الإسرائيلي.

وقبل وقت قصير من هجوم الضاحية، استهدفت غارة إسرائيلية في 24 أغسطس منطقة قرب دمشق، وأسفرت عن مقتل عنصرين من ميليشيا "الحوثيين".

ورد "حزب الله" على الهجومين باستهدافه مطلع سبتمبر آلية عسكرية إسرائيلية، فيما قالت إسرائيل إن "صواريخ طالت قاعدة عسكرية تابعة لها قرب الحدود وردت بإطلاق عشرات القذائف على قرى حدودية لبنانية".

وفي التاسع من سبتمبر، أفاد "حزب الله" اللبناني، الذي توعد بالتصدي للطائرات المسيرة الإسرائيلية، عن إسقاطه طائرة مسيّرة إسرائيلية بعد عبورها الحدود جنوبا.