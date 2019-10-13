كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر خروج القوات الأمريكية من قاعدة "الجلبية" في الرقة بسوريا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نقل التلفزيون الحكومي السوري، اليوم الأحد، إجلاء القوات الأمريكية من قاعدة "الجبلية" في شمالي محافظة الرقة في سوريا.

وفي وقت سابق، أعلن مارك إسبر، وزير الدفاع الأمريكي، أن "الولايات المتحدة الأمريكية ستسحب حوالي 1000 جندي أمريكي آخرين من سوريا".

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وقال وزير الدفاع: إن "مباحثاته ليل أمس مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وباقي مسؤولي الأمن القومي خلصت إلى توجيه ترامب بسحب القوات من شمال سوريا بشكل سريع وآمن"، مؤكدا على أنه "من حق تلك القوات الدفاع عن نفسها والرد إذا اقتضت الضرورة".