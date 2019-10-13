كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مقتل 9 في ضربة للعدوان التركي على مدينة رأس العين السورية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن المرصد السوري لحقوق الإنسان، شن العدوان التركي ضربة على مدينة رأس العين السورية، أسفرت عن سقوط 9 قتلى بينهم 5 مدنيين، اليوم الأحد.

وأضاف مدير المرصد رامي عبد الرحمن، أن الضربة أصابت تجمعا لمدنيين جاءوا من القامشلي إلى رأس العين تضامنًا مع المدينة التي

تستهدفها القوات التركية في عدوانها على القوات التي يقودها الأكراد في شمال سوريا.

وقال مسؤول في قوات سوريا الديمقراطية إن “قافلة مدنية” هوجمت.

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وتواصل تركيا عمليتها العسكرية تحت اسم "نبع السلام" والتي بدأتها الأربعاء الماضي على الشمال السوري.

وواجهت العملية التركية انتقادات ومخاوف دولية من أن تتسبب في إعادة إحياء تنظيم داعش الإرهابي، الذي دُحر مطلع العام الجاري على يد قوات سوريا الديمقراطية المدعومة من التحالف الدولي.

وقوبل العدوان التركي على شمال سوريا، والذي تسبب في مقتل وإصابة العشرات بتنديد عربي ودولي واسع، فيما لوحت الولايات المتحدة بفرض عقوبات على نظام الرئيس رجب أردوغان.

وأعلنت الأمم المتحدة أن أكثر من 130 ألف شخص نزحوا من المناطق المحيطة ببلدات تل أبيض ورأس العين شمال شرقي سوريا جراء الهجوم التركي.