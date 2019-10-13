فنان مغربي آخر يلجأ إلى “ذا فويس” لتحقيق انطلاقة جديدة – فيديو

انضم المغني المغربي الشاب، عثمان بلبل، إلى قائمة المغنيين المغاربة، الذين اختاروا برنامج “ذا فويس”، لإبراز موهبتهم أكثر، وكسب شهرة على المستوى العربي، وتمكن عبر مشاركته، التي بثت، أمس السبت، من أن ينال إعجاب جميع أعضاء لجنة التحكيم.

وقدم عثمان بلبل موالا أندلسيا، من أغنية “نعشق طفلة أندلوسية”، وهي أغنية تراثية مغربية أعاد غناءها فنانون مغاربة، وعرب.

الفنان الشاب، البالغ من العمر 23 سنة، قدم أغنية ثراتية، تكريما لروح والده، الذي كان يهوى هذا النوع الغنائي، قبل أن يلقى حتفه في حادث سير.

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واختار عثمان فريق الفنان اللبناني، راغب علامة، بينما كان الخيار مفتوحا أمامه للانضمام إلى أي عضو من الأعضاء الأربعة.

وكانت بداية عثمان بلبل في الاحتراف في الساحة الفنية بإصداره أغاني خاصة، كما اشتهر بإعادة أعمال شهيرة، بهدف إبراز قدراته الصوتية.