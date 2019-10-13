الأطفال الذين رمتهم أمهم من سطح المنزل أصيبوا بإصابات طفيفة.. والجيران: المرأة لم تكن عنيفة

علم “اليوم 24″، أن الاطفال الثلاثة، الذين رمتهم والدتهم من سطح المنزل، صباح اليوم الأحد، في حي “أناسي” في الدارالبيضاء، يخضعون إلى الرعاية الطبية في مستشفى الهاروشي.

وأفادت مصادر “اليوم24″ أن الطفل الأكبر، البالغ من العمر حوالي 14 سنة، أصيب بكسور على مستوى قدمه، أما الطفل الثاني وشقيقه الرضيع، فإصاباتهما طفيفة؛ ولايزالون جميعهم يخضعون إلى المراقبة الطبية.

وحسب ما عبر عنه جيرانها، فإن الأم، التي رمت 3 من أبنائها من سطح المنزل، كانت لطيفة، ولاتبدو عليها أي مؤشرات تدل على أنها قد تكون مريضة نفسيا، أو شخصية عنيفة.

وكانت المرأة المذكورة تعيش رفقة زوجها، ووالدته، إضافة إلى أبنائها الثلاث في منزل بعمارة سكانية في حي أناسي.

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وحسب مصادر “اليوم 24″، فإن المرأة المذكورة اعتقلت رفقة زوجها، ويجهل إلى حدود الآن سبب إقدامها على رمي أبنائها من سطح المنزل.