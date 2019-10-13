مزوار في قلب زوبعة قد تطال رأسه بسبب تصريح…بلاغ شديد اللهجة من وزارة الخارجية يصفه ب”الأرعن والمتهور””!

تسببت تصريحات لصلاح الدين مزوار، رئيس الاتحاد العام لمقاولات المغرب حول الجزائر، في غضب الجهات الرسمية، عبرت عنه وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الولي والمغاربة المقيمين بالخارج، واصفة تصريح مزوار بـ”التصرف الأرعن”.

وقالت وزارة الخارجية، في بلاغ لها أصدرته اليوم الأحد، إن صلاح الدين مزوار، رئيس الاتحاد العام لمقاولات المغرب، اعتقد أنه يتعين عليه التعليق على الوضع الداخلي بالجزائر خلال مؤتمر دولي منعقد بمراكش، مؤكدة على أن “حكومة صاحب الجلالة تشجب هذا التصرف غير المسؤول والأرعن والمتهور”.

وأوضحت وزارة الخارجية تصريح مزوار بأن تصريح مزوار “أثار تساؤلات على مستوى الطبقة السياسية والرأي العام بخصوص توقيته ودوافعه الحقيقية”، مضيفة أن “الاتحاد العام لمقاولات المغرب لا يمكنه الحلول محل حكومة جلالة الملك في اتخاذ مواقف حول القضايا الدولية ولاسيما التطورات في هذا البلد الجار”، مشددة على أن ” موقف المملكة المغربية بهذا الخصوص واضح وثابت”.

وكان مزوار قد قال خلال تصريح له أمس الأحد بمؤتمر السياسة العالمي، إن الاحتجاجات في الجزائر تبعث على الأمل عكس ما يراع الكثيرون، مضيفا أن العسكر مطالب بقبول مشاركة السلطة.